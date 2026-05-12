«Окно возможностей»: эксперт об избрании Шио III патриархом Грузии

Журналист Тюренков: Шио III будет способствовать диалогу между РФ и Грузией

Избрание митрополита Шио III новым католикосом-патриархом Грузии — «окно возможностей для диалога между православными народами». Такое мнение высказал обозреватель Tsargrad.tv, член Межсоборного присутствия РПЦ Михаил Тюренков.

Журналист считает Шио III наиболее конструктивной фигурой для диалога Москвы и Тбилиси. Он напомнил, что новый патриарх Грузии учился в Москве — окончил Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, что дает ему глубокое понимание русской церковной традиции и ментальности.

По его словам, в нынешних геополитических условиях сохранение церковного моста остается надежным залогом добрососедских отношений братских православных народов.

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (в миру Элизбар Муджири) был избран патриархом Грузии 11 мая. Как сообщал Союз Православных журналистов, за него проголосовали 22 архиерея. Помимо Шио, на патриарший престол было еще два кандидата — митрополит Потийский и Хобский Григола (Бербичашвили) и митрополит Урбнисский и Руисский Иов (Акиашвили).

Избрание состоялось после кончины 17 марта Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II, который возглавлял церковь почти полвека.

12 мая в Мцхете в главном кафедральном патриаршем соборе Грузии Светицховели прошла интронизация нового главы Грузинской православной церкви.

Ранее в России заявили о планах Константинопольского патриарха подчинить себе церковь Грузии.