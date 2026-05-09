Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Путин и другие лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Президент России Владимир Путин и зарубежные лидеры по завершении парада в честь Дня Победы на Красной площади возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Политики почтили память погибших воинов минутой молчания Вечного огня. Также от имени глав государств и правительств цветы к стелам городов-героев возложили солдаты Кремлевского полка.

Во время выступления на параде Победы Путин заявил, что герои специальной военной операции (СВО) сегодня идут вперед, противостоя агрессивной силе НАТО.

9 мая в России отмечают День Победы в Великой Отечественной войне и разгром нацистской Германии. Это один из важнейших государственных праздников. 81 год назад, после четырех лет самого кровопролитного конфликта в истории человечества, советский народ добыл долгожданную победу. 9 мая по радио было объявлено о безоговорочной капитуляции Германии.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее премьер-министр Словакии объявил, что не примет участия в параде Победы в Москве, хотя встретится с Путиным.