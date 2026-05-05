ЕС значительно увеличит инвестиции в Армению

Инвестиции стран Европейского союза в Армению достигнут €2,5 млрд в рамках программы «Глобального портала» (Global Gateway). Об этом говорится в совместном заявлении по итогам первого саммита Армения — Евросоюз.

Саммит состоялся 5 мая в Ереване.

В документе говорится, что Армения и Евросоюз привержены содействию инклюзивному росту и расширению связей на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Еще в июле 2025 года в заявлении по итогам встречи ЕС — Армения в Брюсселе на высшем уровне заявлялось, что Европейский союз подтвердил свои обещания поддержки армянского государства путем выделения ему значительной финансовой и технической помощи. Тогда отмечалось, что в рамках стратегии «Глобального портала» ожидается, что инвестиции европейских страны в республику достигнут €2,5 млрд. При этом сроки выхода на такой финансовый уровень не назывались.

Ранее Пашинян объявил о желании Армении вступить в ЕС.