Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Грузинская оппозиция раскритиковала премьер-министра страны Кобахидзе

Оппозиция в Грузии раскритиковала премьера за встречу с Зеленским
Telegram-канал Zelenskiy / Official

Грузинская оппозиция раскритиковала премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оппозиционной партии «Единая нейтральная Грузия».

«Создается впечатление, что власть сворачивает с курса, который ... был основан на защите суверенитета Грузии и национальных интересов. Иначе чем можно объяснить тот факт, когда мы видим высших представителей власти Грузии рядом с Владимиром Зеленским, с фигурой, которая вместе со своей командой и иностранными партнерами сделала все для дискредитации имиджа нашей страны», — говорится в сообщении.

Оппозиционеры уточнили, что им не совсем понятно желание грузинских властей наладить отношения с Евросоюзом. Депутаты полагают, что экономика ЕС находится «на грани развала», а рядовой гражданин Евросоюза «больше не может удовлетворять свои элементарные потребности».

В марте Кобахидзе заявлял, что Европа является «главной жертвой» конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. В первую очередь это отразилось на экономике континента.

По его данным, доля Европы в мировой экономике снизилась с 30 процентов до 17,5 за последние несколько лет.

Ранее в Тбилиси назвали грузинский язык «фундаментом суверенитета».

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!