Финский премьер объяснил, как украинские дроны оказываются в воздушном пространстве страны

Ilta-Sanomat: Орпо попал в неловкую ситуацию из-за украиских БПЛА
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о появлении украинских дронов в воздушном пространстве страны. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

По информации авторов, Орпо пытался объяснить почему Хельсинки сотрудничает с Киевом и позволяет украинским дронам пролетать через воздушное пространство страны.

«Никто не отправлял эти дроны в Финляндию. Это дроны, которые сами случайно попали на территорию Финляндии», — отметил премьер.

Он добавил, что у Финляндии нет системы, которая нейтрализовывала бы все дроны, залетающие в воздушное пространство страны.

Накануне телерадиокомпания Yle со ссылкой на заявление Вооруженных сил Финляндии сообщала, что финские военные опасаются сбивать беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство страны, из-за близости российской границы.

3 мая в финском воздушном пространстве были замечены два неопознанных дрона: один — рано утром в Виролахти, второй — у побережья острова Улко-Таммио.

В публикации отмечается, что беспилотный летательный аппарат летел в районе Виролахти, неподалеку от границы с Россией.

Ранее в финском лесу обнаружили беспилотник с боевой частью.

 
