Трамп заявил, что Иран передает США танкеры с нефтью

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Иран пообещал Соединенным Штатам передать в качестве жеста доброй воли восемь танкеров с нефтью.

«Они сказали: чтобы показать вам, что мы настроены серьезно [в контактах], мы позволим вам получить восемь судов с нефтью, восемь крупных судов с нефтью», — сказал глава Белого дома.

Он отметил, что это было два дня назад. По мнению Трампа, танкеры ходят под флагом Пакистана.

Американский лидер также заявил, что ожидал более серьезных экономических последствий после начала конфликта на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Соединенные Штаты закладывали 4-6 недель на проведение военной операции в Иране, но процесс движется с опережением графика.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. На фоне конфликта Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее США отправили Ирану план по прекращению конфликта.