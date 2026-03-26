«Хотят поставить в стойло»: эксперт о желании США обсуждать с РФ вооружения

Военэксперт Шаландин: США боятся новейших вооружений России
США боятся новейших вооружений России, поэтому стремятся к переговорам, чтобы сковать Москву определенными обязательствами. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт, подполковник Олег Шаландин.

«Они, скажем так, внутренне признают, что против такого оружия, как «Буревестник» и «Посейдон» у них ответа нет. Их задача связать нас какими-то договоренностями, чтобы поставить нас в определенное стойло — в определенные договорные обязательства», — сказал специалист.

Вашингтон, по его словам, ничего не может противопоставить «Посейдону» и «Буревестнику» в классификации наступательных вооружений.

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, заявил, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. По его словам, такими системами являются, в том числе, крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон».

Он выразил уверенность, что прямой разговор с россиянами на эти темы состоится.

Ранее в Госдуме подтвердили информацию американской разведки о ядерном арсенале РФ.

 
