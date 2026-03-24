Трамп получил жесткий ответ от пакистанского посредника по Ирану

Tehran Times: Трамп пытался оценить готовность Ирана к миру через Пакистан
Президент США Дональд Трамп пытался оценить готовность Ирана к прекращению войны через посредника в Пакистане, но получил «скоординированный и решительный» ответ. Об этом сообщила газета Tehran Times со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Иран не считает спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и зятя Трампа, предпринимателя Джареда Кушнера, которые ранее вели переговоры по прекращению огня, достойными кандидатами для обмена посланиями с США.

23 марта британский политик Джордж Гэллоуэй сообщил о нервном срыве у Трампа из-за ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, об ухудшении самочувствия главы Белого дома якобы знает все его окружение.

Также о нервном срыве у Трампа на фоне неудач в Иране сообщил американский журналист Грег Вайнер. Он отметил, что из-за плохого состояния Трампа могут отправить в отставку по соответствующей поправке Конституции США. Тогда место американского лидера сможет занять вице-президент Джей Ди Вэнс. По мнению Вайнера, при таком развитии событий мир увидит совершенно другую политику Вашингтона – без воинственности и агрессии.

Ранее генерал спрогнозировал недовольство в американском обществе из-за Ирана.

 
