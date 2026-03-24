В ЕС испугались попадания «секретной» информации к российским властям

У европейских дипломатов вызывает опасения доступ немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) к конфиденциальным документам ЕС, и они боятся, что в итоге секретная информация может попасть к российским властям. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и четырех немецких парламентариев.

Издание отмечает, что члены бундестага, среди которых есть и представители АдГ, имеют доступ к базе данных, которая содержит «тысячи файлов ЕС». А именно среди них есть записи со встреч послов, на которых дипломаты обсуждают план финансирования Украины и другие вопросы. Председатель комитета Бундестага по делам ЕС Антон Хофрайтер подчеркнул, что в отношении партии АдГ есть «обоснованные подозрения», связанные с утечкой информации в Китай или Россию.

«Очевидная близость АдГ к Путину, контакты многочисленных депутатов от этой партии с российским посольством, их поездки в Москву, использование ими российской пропагандистской риторики и преднамеренные попытки получить информацию, касающуюся безопасности, посредством парламентских расследований, не дают покоя всем, кто глубоко обеспокоен безопасностью страны», — заявил высокопоставленный депутат бундестага Роланд Тейс.

Депутаты центристских партий рассказали, что политики из АдГ якобы «раскрывают» информацию, которая может представлять интерес для российской разведки. А именно это информация о системах защиты от беспилотников, западных поставках оружия в Украину, а также сведения о российских диверсионных и гибридных операциях в Балтийском море, пишет издание.

Депутат от СДПГ в комитете Бундестага по делам ЕС Йоханнес Шрапс подчеркнул, что в 2025 году администрация бундестага уже запретила некоторым членам «Альтернативы для Германии» доступ в некоторые здания и парламентские ИТ-системы.

При этом в АдГ отрицают передачу информации России или Китаю, там назвали подозрения «безосновательными».

Недавно издание Politico также писало, что ЕС ограничил поток конфиденциальной информации в Венгрию, а лидеры европейских стран начали встречаться в небольших группах из-за боязни того, что власти Венгрии делятся информацией с Россией.

Также в мартовском интервью сербской газете «Политика» член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что без участия России в Европе не будет мира, а также назвала РФ «европейской страной». Кроме того, в интервью Вайдель призвала ЕС сменить курс и вернуться к «здравому смыслу».

Ранее в Германии отказались признавать партию «Альтернатива для Германии» экстремистской.