Фото премьера Японии с визита в США спровоцировало споры в Сети

Фото премьера Японии Такаити с ужина в США вызвало бурные споры в соцсетях

У пользователей соцсетей в Японии разгорелось бурное обсуждение после публикации Белым домом фотографии премьер-министра страны Санаэ Такаити, сделанной во время торжественного ужина в Соединенных Штатах. Об этом пишет РИА Новости.

На сайте Белого дома выложили кадры визита главы японского правительства в США. Среди них было фото Такаити с полувскинутыми руками и широко открытым ртом. Часть пользователей сочла подобное поведение лидера страны неуместным.

«Позор для Японии. Позор века», — написал один из комментаторов.

Другой посчитал, что в текущей международной ситуации подобная реакция главы правительства выглядит странно и может быть воспринята как демонстрация чрезмерной близости с США.

На встрече с премьером Японии Санаэ Такаити Дональд Трамп в ответ на вопрос японского журналиста, почему США не предупредили союзников об ударах по Ирану, пошутил про Перл-Харбор: «Кто лучше Японии знает, что такое сюрприз?» Реакция Такаити, которая напряглась и переглянулась с делегацией, вызвала широкий резонанс в соцсетях. Эксперты назвали шутку дипломатическим казусом, способным навредить отношениям. Сама Такаити после встречи назвала Трампа «лучшим другом», но заявила, что Япония не может участвовать в разблокировании Ормузского пролива.



