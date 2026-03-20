Путин утвердил День военно-политических органов в ВС РФ

Путин установил 15 мая День военно-политических органов в ВС России
Президент России Владимир Путин установил 15 мая День военно-политических органов в Вооруженных силах РФ. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить в Вооруженных Силах Российской Федерации День военно-политических органов и отмечать его 15 мая», — говорится в документе.

В указе также сказано, что эта дата включена в список памятных дней в ВС.

До этого Владимир Путин установил День военной полиции 8 февраля в Вооруженных силах РФ. Соответствующую инициативу предложило Минобороны России. В пояснительной записке авторы проекта отмечали, что создание Дня военной полиции окажет положительное влияние на сохранение и приумножение воинских традиций.

В ноябре глава государства подписал указ об учреждении Дня фельдъегерской связи в РФ. Новый праздник отмечается 17 декабря.

