Экономист назвал срок задержки кредита для Украины Венгрией

Украина получит кредит от Евросоюза (ЕС) размером в 90 миллиардов евро не раньше, чем через месяц, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах. Об этом газете «Взгляд» сообщил экономист Иван Лизан.

«Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», — отметил эксперт.

Он добавил, что на Украине рассчитывают на поражение Виктора Орбана. При этом сам экономист придерживается мнения, что политик одержит победу на выборах. По его словам, после этого Венгрия может снять вето на предоставление Киеву кредита ЕС.

Напомним, 19 марта Евросоюз не утвердил военный кредит для Украины из-за вето Венгрии и Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт имеет полное право блокировать кредит для Киева. При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил вето ситуацией с трубопроводом «Дружба».

Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита «тем или иным способом».

Ранее на Украине обвинили Венгрию в использовании «метода в русском стиле».