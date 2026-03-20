Песков рассказал о планах Путина на 20 марта

Президент России Владимир Путин до конца дня проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В середине дня президент имеет ввиду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в режиме видеоконференции», — заявил представитель Кремля.

Также, по его словам, российский лидер может провести международный телефонный разговор. О нем будет сообщено отдельно, уточнил Песков.

19 марта Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. Во время встречи глава государства заявил, что никакие должности и заслуги не оправдывают нарушения закона и причинения ущерба стране. По его словам, за исполнением законодательства в армии должны следить военные прокуроры. Президент выразил уверенность, что военные прокуроры и впредь будут уделять повышенное внимание этому вопросу и содействовать укреплению правопорядка в Вооруженных силах России.

Ранее Путин вручил государственные награды паралимпийцам, завоевавшим медали на Играх в Милане.