Премьер Нидерландов рассказал о «ледяной» атмосфере на саммите ЕС

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите ЕС временами была «ледяной» и сопровождалась неловким молчанием. Об этом сообщает издание Politico.

19 марта очередной саммит Евросоюза прошел в Брюсселе. В ходе мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у ЕС нет альтернативы кредиту Украине. Он добавил, что в данной ситуации идет речь о доверии к Европейскому совету. В итоге на саммите не удалось согласовать выделение военного кредита Украине. Это решение было заблокировано Венгрией и Словакией, которые объяснили свою позицию тем, что Украина прекратила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен ограничить влияние Орбана и готовит для него «неизбежные последствия».

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что его страна имеет полное право препятствовать предоставлению кредита Евросоюзом Украине на сумму в €90 млрд.

