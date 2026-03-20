Премьер Нидерландов рассказал о «ледяной» атмосфере на саммите ЕС

Премьер Нидерландов Йеттен: атмосфера на саммите ЕС иногда была «ледяной»
Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите ЕС временами была «ледяной» и сопровождалась неловким молчанием. Об этом сообщает издание Politico.

«Йеттен отметил, что атмосфера в зале, где собрались лидеры ЕС, временами была «ледяной» и сопровождалась «неловким молчанием», — говорится в публикации.

19 марта очередной саммит Евросоюза прошел в Брюсселе. В ходе мероприятия президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у ЕС нет альтернативы кредиту Украине. Он добавил, что в данной ситуации идет речь о доверии к Европейскому совету. В итоге на саммите не удалось согласовать выделение военного кредита Украине. Это решение было заблокировано Венгрией и Словакией, которые объяснили свою позицию тем, что Украина прекратила поставки российской нефти через трубопровод «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен ограничить влияние Орбана и готовит для него «неизбежные последствия».

Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что его страна имеет полное право препятствовать предоставлению кредита Евросоюзом Украине на сумму в €90 млрд.

Ранее Экс-премьер Украины заявил, что ЕС не сможет сломать Орбана.

 
