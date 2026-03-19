Премьер Бельгии пошутил про неэффективность Евросоюза

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время саммита лидеров Европейского союза пошутил, что ЕС из-за своей неэффективности начинает все больше походить на его страну. Об этом сообщило издание Euractiv, ссылаясь на европейских дипломатов.
«Вевер пошутил, что Европейский союз все больше и больше становится как Бельгия, так как не может претворить в жизнь уже принятые решения», — отмечается в публикации.
Издание указало, что принятие политических решений в Бельгии славится своей низкой скоростью и сложностью.
По данным Euractiv, Вевер заявил об этом в присутствии других лидеров Евросоюза во время обсуждения Украины на саммите.
19 марта сообщалось, что Европейский союз признал отсутствие на саммите решения по кредиту Украине на €90 млрд, однако все еще намерен согласовать выделение.
Согласование кредита из общеевропейского бюджета на €90 млрд Киеву блокирует Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу разработать план «Б» для выдачи кредита и придумать, как обойти вето Венгрии на предоставление займа.
