Премьер Бельгии пошутил про неэффективность Евросоюза

Премьер Бельгии пошутил, что ЕС из-за неэффективности походит на его страну

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер во время саммита лидеров Европейского союза пошутил, что ЕС из-за своей неэффективности начинает все больше походить на его страну. Об этом сообщило издание Euractiv, ссылаясь на европейских дипломатов.

«Вевер пошутил, что Европейский союз все больше и больше становится как Бельгия, так как не может претворить в жизнь уже принятые решения», — отмечается в публикации.

Издание указало, что принятие политических решений в Бельгии славится своей низкой скоростью и сложностью.

По данным Euractiv, Вевер заявил об этом в присутствии других лидеров Евросоюза во время обсуждения Украины на саммите.

19 марта сообщалось, что Европейский союз признал отсутствие на саммите решения по кредиту Украине на €90 млрд, однако все еще намерен согласовать выделение.

Согласование кредита из общеевропейского бюджета на €90 млрд Киеву блокирует Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу разработать план «Б» для выдачи кредита и придумать, как обойти вето Венгрии на предоставление займа.

