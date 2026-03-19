Венгрия запретила въезд в Шенген экс-генералу СБУ, который угрожал Орбану

Власти Венгрии запретили въезд в страну и на всю территорию Шенгенской зоны трем граждан Украины, включая угрожавшего премьер-министру страны экс-генерала СБУ Омельченко. Об этом на правительственном брифинге заявил глава администрации Виктора Орбана Гергей Гуйяш, сообщается на сайте кабмина.

Помимо бывшего генерала Службы безопасности Украины и экс-депутата Верховной рады Григория Омельченко, в черный список лидер запрещенной в России неонацистской группировки «С14» Евгений Карась, а также политолог Борис Тизенгаузен.

По словам Гуйяша, причиной стали прямые угрозы в адрес премьер-министра Виктора Орбана и членов его семьи, а также призывы к военному нападению на Венгрию.

«Они лично угрожали Венгрии возможностью военного нападения со стороны Украины или угрожали и премьер-министру, и его семье», — подчеркнул глава администрации венгерского лидера.

Омельченко публично выступал с резкими заявлениями в адрес Орбана, угрожая не только самому премьеру, но и его детям и внукам. Карась, известный радикальными взглядами и участием в ультраправых формированиях, ранее был отмечен государственной наградой Украины. Политолог Борис Тизенгаузен неоднократно выступал с антивенгерскими заявлениями в медиапространстве.

Отношения между Будапештом и Киевом остаются напряженными из-за споров о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, разногласий по вопросу военной и финансовой поддержки Украины со стороны ЕС, а также на фоне прекращения транзита российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба».

Ранее президент Украины пригрозил дать военным адрес Орбана.