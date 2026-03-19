ЕС не принял решение по кредиту Украине на €90 млрд

ЕС признал, что на саммите не принял решение по кредиту Украине на €90 млрд

Европейский союз признал отсутствие на саммите решения по кредиту Украине на €90 млрд, однако все еще намерен согласовать выделение. Об этом говорится в документе по итогам саммита Евросоюза.

«После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере €90 млрд на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита и надеется на первую выплату Киеву к началу апреля», — говорится в публикации.

В тексте не упоминается о новых решениях по кредиту.

До этого представитель Еврокомиссии Паула Пиньо заявила, что согласование кредита Киеву на сумму €90 млрд к апрелю остается под вопросом.

Согласование кредита из общеевропейского бюджета на €90 млрд Киеву блокирует Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу разработать план «Б» для выдачи кредита и придумать, как обойти вето Венгрии на предоставление займа.

