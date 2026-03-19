Захарова ответила на требование Мерца по переговорам фразой «сползли под стол»

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова: Европа сползла под стол вместо ведения переговоров по Украине за ним
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа вместо того, чтобы закрепиться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «сползла под стол». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить европейским странам место за столом переговоров.

«У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», — сказала она.

19 марта Мерц заявил, что Россия и Соединенные Штаты не могут вести переговоры исключительно между собой, не включая в этот процесс Украину и Европу. В связи с этим глава немецкого правительства потребовал предоставить европейским государствам место за столом переговоров и в то же время призвал Вашингтон усилить давление на Москву.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия — США — Украина по вопросам безопасности пока стоит на паузе. По его словам, сейчас российско-американская и украинско-американская команды работают отдельно.

Ранее Лавров рассказал о стараниях Европы попасть на переговоры по Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!