Захарова ответила на требование Мерца по переговорам фразой «сползли под стол»

Европа вместо того, чтобы закрепиться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «сползла под стол». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировала требование канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить европейским странам место за столом переговоров.

«У них уже было место. Они вместо ведения переговоров за столом сползли под стол, манипулируя темой Минских соглашений», — сказала она.

19 марта Мерц заявил, что Россия и Соединенные Штаты не могут вести переговоры исключительно между собой, не включая в этот процесс Украину и Европу. В связи с этим глава немецкого правительства потребовал предоставить европейским государствам место за столом переговоров и в то же время призвал Вашингтон усилить давление на Москву.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа трехсторонней группы Россия — США — Украина по вопросам безопасности пока стоит на паузе. По его словам, сейчас российско-американская и украинско-американская команды работают отдельно.

Ранее Лавров рассказал о стараниях Европы попасть на переговоры по Украине.