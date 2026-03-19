В США призвали Вашингтон отказаться от союза с Израилем и членства в НАТО

США должны отказаться от союза с Израилем и членства в НАТО, а также перейти от «глобальной империи» к сверхдержаве Западного полушария. Об этом в соцсети X написал американский военный аналитик и бывший офицер армии США Дэвид Пайн.

«Пришло время США положить конец союзу с Израилем, который на протяжении последних 25 лет разжигал бесконечные войны на Ближнем Востоке, стоившие жизни более 3,5 млн человек и десятков тысяч американских солдат. <…> Подобно участию США в НАТО, союз Америки с Израилем представляет собой экзистенциальную угрозу нацбезопасности США», — отметил он.

По словам Пайна, угрозы для США бы не существовало, если бы США «оставались нейтральными» в конфликтах в Европе и на Ближнем Востоке, в которых у Вашингтона «нет очевидных интересов» в сфере национальной безопасности.

Также он подчеркнул, что для того, чтобы «положить конец бесконечным войнам», США необходимо «поставить Америку на первое место», отказаться от альянсов и совершить переход от «глобальной империи» к сверхдержаве Западного полушария, которой США являлись до Второй мировой войны.

17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы принять решение о выходе США из НАТО без участия конгресса США. До этого Трамп пообещал запомнить отказ стран НАТО от поддержки операции США и Израиля в Иране. Также Трамп говорил, что НАТО ждет плохое будущее, если его члены не ответят на просьбу США помочь обеспечить безопасность Ормузского пролива.

Ранее Пайн назвал операцию против Ирана «полной катастрофой».