Глава Россотрудничества назвал «тварями» решивших экстрадировать Бутягина на Украину

Лица, ответственные в Польше за принятие решения экстрадировать российского археолога Александра Бутягина на Украину, являются «тварями». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«Вот твари же. Просто твари», — написал он.

По словам Примакова, эти люди «реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения». Этим они подвергли жизнь археолога угрозе.

«Кто-то сомневается, что на Украине это будет иначе?» — задался вопросом глава Россотрудничества.

18 марта Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции Бутягина. Адвокат археолога Адам Доманьский заявил, что суд проигнорировал отсутствие доказательств вины Бутягина у украинской стороны. Он отметил, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, нет доказательств разрушения археологических памятников, а сумма причиненного ущерба ничем не подтверждена.

Известный российский ученый, возглавляющий отдел античной археологии Государственного Эрмитажа, в декабре 2025 года ездил в Европу читать лекции и по пути из Нидерландов на Балканы был задержан полицией Польши по запросу Украины. В Киеве против него возбудили уголовное дело из-за руководства раскопками в Керчи, которые украинские власти назвали незаконными. В случае экстрадиции ученому грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее россиянам после ареста Бутягина рекомендовали не ездить в Польшу.

 
