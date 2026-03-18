Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Зампред правительства Забайкальского края подал в отставку после аварии с жертвой

Зампред правительства Забайкалья Гончаров подал в отставку после ДТП с женщиной
Правительство Забайкальского края

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья Алексей Гончаров подал в отставку после ДТП, произошедшего прошлым летом, в результате которого не спасли женщину. О решении чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор. Не хотелось бы, чтобы негативный фон в связи с этим уголовным делом распространялся на правительство Забайкальского края и на губернатора», — написал он.

Гончаров также отметил, что его последний рабочий день — 19 марта.

Авария произошла вечером 21 июля прошлого года на трассе Р-258 между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Предположительно, внедорожник Mercedes под управлением 44-летнего чиновника выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Fielder.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Женщина-водитель Toyota получила тяжелые травмы, она не выжила, несмотря на усилия врачей. Гончаров с травмами был госпитализирован.

Позже чиновник заявил, что выехал на встречную полосу, поскольку потерял управление на плохом дорожном покрытии.

<1>

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!