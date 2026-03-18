Зампред правительства Забайкальского края подал в отставку после аварии с жертвой

Зампред правительства Забайкалья Гончаров подал в отставку после ДТП с женщиной

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья Алексей Гончаров подал в отставку после ДТП, произошедшего прошлым летом, в результате которого не спасли женщину. О решении чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор. Не хотелось бы, чтобы негативный фон в связи с этим уголовным делом распространялся на правительство Забайкальского края и на губернатора», — написал он.

Гончаров также отметил, что его последний рабочий день — 19 марта.

Авария произошла вечером 21 июля прошлого года на трассе Р-258 между селами Аблатуйский Бор и Доронинское. Предположительно, внедорожник Mercedes под управлением 44-летнего чиновника выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Fielder.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Женщина-водитель Toyota получила тяжелые травмы, она не выжила, несмотря на усилия врачей. Гончаров с травмами был госпитализирован.

Позже чиновник заявил, что выехал на встречную полосу, поскольку потерял управление на плохом дорожном покрытии.

<1>

