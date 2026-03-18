Эксперт: Европа получит от Киева серьезный удар под дых

Ветеран «Альфы» Гончаров: Киев будет устраивать теракты в Европе после СВО
Президент международной Ассоциации ветеранов спецподразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о задержании в Индии шестерых граждан Украины и одного американца, готовивших боевиков для военизированных формирований в Мьянме.

По его словам, украинские власти пытаются действовать против России во всех уголках мира, прежде всего в Африке, «где Москва имеет перспективы окончательно выкинуть оттуда французов». Непростая ситуация, как полагает эксперт, сложится и в Европе.

«Когда мы заключим мир, то я думаю, что Европа получит серьезный удар под дых из-за того, что будет твориться на их территории, потому что украинские неонацисты будут не только преступниками, но и террористами», — сказал Гончаров.

Как заявили в украинском МИД, 13 марта в Индии задержали шесть граждан Украины, подозреваемых в несанкционированном пребывании на территории штата Мизорам, посещение которого требует спецразрешения, и в незаконном пересечении государственной границы между Индией и Мьянмой.

Информационное агентство ANI сообщило, что правоохранительные органы Индии задержали шестерых граждан Украины и одного американца, готовивших боевиков в Мьянме. Резидента США задержали в аэропорту Калькутты, троих украинцев — в аэропорту Лакхнау, остальных — в аэропорту Нью-Дели.

Ранее в США начали искать подрядчиков для работы с биооружием на Украине.

 
6 причин почему россиянам невероятно сложно найти работу в 2026 году
