Зеленского высмеяли за желание подарить Трампу iPad

Президент США Дональд Трамп, должно быть, очень сильно «расстроился», не получив от украинского лидера Владимира Зеленского iPad с информацией о состоянии фронта в режиме реального времени. Об этом «Газете.Ru» заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

Он с иронией прокомментировал сообщение газеты Financial Times о том, что президент Украины хотел сделать Трампу такой подарок на Мюнхенской конференции.

«Я думаю, Трамп сильно расстроился по этому поводу, что он не получил этот подарок», — сыронизировал дипломат.

Долгов при этом усомнился в том, что на упомянутом iPad действительно могли быть данные о боевых действиях на фронте в режиме реального времени.

«Если бы он наблюдал в режиме реального времени за фронтом, я думаю, что он бы из бункера не вылезал. Потому что на фронте дела у него обстоят плохо в целом и будут обстоять еще хуже», — отметил он.

Зеленскому, по словам Долгова, уже ничего не поможет восстановить отношения с Трампом. В этом контексте дипломат напомнил заявление американского лидера о том, что Украина не продержалась бы ни одного дня в конфликте с Россией, если бы не помощь со стороны Соединенных Штатов.

«Это абсолютно правильно», — подытожил Долгов.

18 марта корреспондент Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене хотел подарить Трампу iPad с данными о боях в режиме реального времени, однако тот не появился на мероприятии.

