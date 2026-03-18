В МИД Венгрии рассказали, кто разработал план нефтяной блокады страны

Сийярто: план нефтяной блокады Венгрии придумали Киев, Брюссель и Берлин
Киев, Берлин и Брюссель совместно разработали план нефтяной блокады Венгрии, чтобы добиться смены власти в республике. Об этом в эфире программы «Час правды» заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

По словам дипломата, план был согласован в Мюнхене и о нем предупредили оппозиционную венгерскую партию «Тиса».

«Цель — создать в Венгрии энергетический кризис, цену на бензин в 1000 форинтов (около 241 рубля. — «Газета.Ru»), чтобы помочь партии «Тиса», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он выразил уверенность, что нефтепровод «Дружба» находится в рабочем состоянии, несмотря на утверждения Украины о его повреждении. Как отметил Сийярто, возобновить транзит нефти по трубопроводу можно было бы в любой день, но Киев продолжает блокаду исключительно из-за своего политического решения.

В январе Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии. На этом фоне последняя заблокировала выделение Украине кредита от Европейского союза (ЕС) в размере €90 млрд. Сийярто заявил, что Будапешт пересмотрит свое решение только в том случае, если работа нефтепровода будет возобновлена.

Ранее в Венгрии призвали Украину и ЕС прекратить «театр» вокруг «Дружбы».

 
