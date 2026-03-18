Норвежский профессор объяснил цель тура Зеленского по Европе

Профессор Диесен заявил, что Зеленский поехал в Европу за вниманием
Президент Украины Владимир Зеленский отправился в поездку по Европе, чтобы сохранить внимание международного сообщества. Такое мнение в соцсети X высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

По его оценке, интерес к украинской теме, в том числе в вопросах финансовой и военной помощи, частично сместился на события вокруг Ирана. Он также отметил, что значительную роль в поддержании настроений на Западе играют информационная повестка и публичные заявления.

17 марта Зеленский прибыл в Великобританию. До этого он посетил Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также на 18 марта запланирован его визит в Мадрид для переговоров с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Тем временем военная кампания США и Израиля против Ирана продолжается третью неделю. Стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявляют, что цель операции — не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

В Вашингтоне пригрозили уничтожить военный потенциал страны и призвали к смене власти. В Иране, в свою очередь, заявляют о готовности защищаться и не видят оснований для возобновления переговоров.

