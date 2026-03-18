Главы Азербайджана и Германии обсудили влияние конфликта на Ближнем Востоке на Кавказ

Алиев и Мерц оценили угрозу конфликта вокруг Ирана для Южного Кавказа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе телефонного разговора обсудили влияние войны Ирана, Израиля и США на Южный Кавказ. Об этом сообщает агентство Azertag.

Отмечается, что лидеры выразили обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке.

Политики также обсудили перспективы отношений между Азербайджаном и Германией, а также расширение связей между Баку и Европейским союзом.

Кроме того, Мерц приветствовал продолжение мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее Путин и Алиев обсуждали кризис на Ближнем Востоке, призывая к прекращению войны.