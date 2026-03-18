В Госдуме рассказали, как Россия ответит на планы Украины контролировать Черное море

Украина не сможет обеспечить контроль над большей частью Черного моря к 2027 году, о чем заявил советник главы украинского минобороны Сергей Бескрестнов, из-за отсутствия флота. Акватория Черного моря находится под огневым контролем ВС России. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Флота на Украине нет. Если что, у американцев попросят, но вся акватория Черного моря простреливается Россией вдоль и поперек. Оно не такое большое. Все находится под контролем России на сегодняшний день, под военным контролем России и под боевым контролем. Поэтому как они собираются что делать, не знаю», — подчеркнул он.

По словам Колесника, Генеральный штаб ВС России «давно это все во внимание принял», поэтому российская армия будет укреплять свои средства наведения и современное вооружение в целях нанесения дальнейших ударов по ВСУ.

«Мы спокойно работаем дальше и укрепляем наши позиции по контролю над Черным морем. Она авиацией контролируется, береговыми частями, ракетно-артиллерийскими [частями] контролируется», — напомнил парламентарий.

Колесник не исключил, что Киев может попытаться отстроить корабли «в третьих странах» и затем «перегнать их в сторону Украины». По его мнению такой вариант будет крайне проблематичен для ВСУ, тем более что ВС России могут нанести удар по местам производства кораблей для Украины.

«Если мы будем точно знать, что [это] для Украины, я думаю, никто тут уже не будет строить иллюзий, а нормально отработают по этим кораблям еще на стапеле, в какой бы стране они ни производились», — подытожил он.

До этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что Киев ставит перед собой несколько задач на 2026–2027 годы, одна из которых — контроль над максимальной площадью акватории Черного моря.

