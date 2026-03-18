Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме рассказали, как Россия ответит на планы Украины контролировать Черное море

РИА Новости

Украина не сможет обеспечить контроль над большей частью Черного моря к 2027 году, о чем заявил советник главы украинского минобороны Сергей Бескрестнов, из-за отсутствия флота. Акватория Черного моря находится под огневым контролем ВС России. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Флота на Украине нет. Если что, у американцев попросят, но вся акватория Черного моря простреливается Россией вдоль и поперек. Оно не такое большое. Все находится под контролем России на сегодняшний день, под военным контролем России и под боевым контролем. Поэтому как они собираются что делать, не знаю», — подчеркнул он.

По словам Колесника, Генеральный штаб ВС России «давно это все во внимание принял», поэтому российская армия будет укреплять свои средства наведения и современное вооружение в целях нанесения дальнейших ударов по ВСУ.

«Мы спокойно работаем дальше и укрепляем наши позиции по контролю над Черным морем. Она авиацией контролируется, береговыми частями, ракетно-артиллерийскими [частями] контролируется», — напомнил парламентарий.

Колесник не исключил, что Киев может попытаться отстроить корабли «в третьих странах» и затем «перегнать их в сторону Украины». По его мнению такой вариант будет крайне проблематичен для ВСУ, тем более что ВС России могут нанести удар по местам производства кораблей для Украины.

«Если мы будем точно знать, что [это] для Украины, я думаю, никто тут уже не будет строить иллюзий, а нормально отработают по этим кораблям еще на стапеле, в какой бы стране они ни производились», — подытожил он.

До этого советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш» заявил, что Киев ставит перед собой несколько задач на 2026–2027 годы, одна из которых — контроль над максимальной площадью акватории Черного моря.

Ранее Зеленский рассказал о «плохом предчувствии» по поводу мирных переговоров.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!