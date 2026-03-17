Евросоюз не собирается пересматривать согласованный кредит Украине

Евросоюз согласовал кредит для Украины в размере €90 миллиардов. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, глава Евросовета Антониу Кошта утром 17 марта в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном четко заявил, что необходимо придерживаться решения европейских лидеров, принятого в декабре.

Собеседник издания ожидает, что решение будет официально принято «очень скоро», оно было согласовано и не будет пересмотрено.

Согласование кредита из общеевропейского бюджета на €90 млрд Киеву блокирует Венгрия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Евросоюзу разработать план «Б» для выдачи кредита и придумать, как обойти вето Венгрии на предоставление займа.

Недавно Politico написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине деньги в формате двухсторонних кредитов, не требующих согласия всех членов союза. А именно ЕС планирует предоставить Киеву €30 млрд, сообщило СМИ. Также еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето Будапешта.

Ранее в ЕК предположили, что кредит Украине не одобрят в ближайшее время.