Эксперт объяснил, будет ли Трамп мстить Европе за отказ от военной помощи

Европа не спешит помогать США в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, поскольку не хотят ввязываться в фактически проигранный конфликт. Однако глава Белого дома Дональд Трамп может за это отомстить, например, ужесточив энергетическую политику, или перестав делиться разведданными, которые потом идут на Украину. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«То есть, имеется потенциал для снижения масштаба сотрудничества и в военной области. Политикам в Брюсселе остается только наблюдать за президентом США как за стихийным бедствием», — считает политолог.

В целом стоит ожидать ускорения процессов по развалу НАТО и обострения торговых споров Вашингтона и Брюсселя, добавил он.

Как пишет портал Axios, союзники США сопротивляются американскому давлению по вопросу совместной разблокировки Ормузского пролива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

