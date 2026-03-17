Премьер Израиля поздравил жителей Ирана с праздником Навруз

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне продолжающейся операции против Ирана записал видеообращение к иранскому народу с поздравлениями по случаю праздника Навруз. Обращение опубликовано на странице главы правительства еврейского государства в соцсети X.
По его словам, в 2026 году этот праздник «имеет особое значение».
Нетаньяху пожелал «счастливого Навруза — года свободы, нового начала надежды для всех» жителей Исламской Республики.
Навруз — это праздник обновления, весеннего пробуждения природы и начала нового года для многих народов Востока. Он дарит людям атмосферу радости, единения и надежды. Традиция отмечать этот праздник объединяет разные государства.
До этого сообщалось, что иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху в Иерусалиме.
28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.
Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.