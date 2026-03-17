Орбан ответил на предложения ЕС по нефтепроводу «Дружба»

Последние предложения Евросоюза, касающиеся нефтепровода «Дружба», не изменят позицию Венгрии, а значит, Украина не получит денег от Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.
«Я уже говорил, что позиция Венгрии неизменна. Если Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, то он должен разблокировать нефтепровод «Дружба», — отметил политик.
До этого председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали, что на ремонт нефтепровода «Дружба» ЕС предоставит финансовую, техническую и экспертную помощь. Президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».
17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».
Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.
Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».