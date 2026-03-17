Орбан ответил на предложения ЕС по нефтепроводу «Дружба»

Последние предложения Евросоюза, касающиеся нефтепровода «Дружба», не изменят позицию Венгрии, а значит, Украина не получит денег от Брюсселя. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Я уже говорил, что позиция Венгрии неизменна. Если Зеленский хочет получить деньги из Брюсселя, то он должен разблокировать нефтепровод «Дружба», — отметил политик.

До этого председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта пообещали, что на ремонт нефтепровода «Дружба» ЕС предоставит финансовую, техническую и экспертную помощь. Президент Украины в письме Еврокомиссии заявил, что насосная станция будет восстановлена ​​через полтора месяца «при отсутствии дальнейших атак со стороны России».

17 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и украинского президента Владимира Зеленского прекратить «политический театр» вокруг ситуации с газопроводом «Дружба».

Поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены с конца января. Киев заявляет, что он был поврежден в результате российского удара по оборудованию трубопровода на западе Украины, в то время как Словакия и Венгрия обвиняют в задержках украинскую сторону.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».