Глава контртеррористического центра США ушел в отставку, протестуя против войны в Иране

Глава Национального контртеррористического центра Джозеф Кент подал в отставку, став первым и самым высокопоставленным членом администрации президента США Дональда Трампа, ушедшим в отставку из-за войны в Иране. Об этом сообщил Reuters.

«Я не могу с чистой совестью поддержать продолжающуюся войну в Иране. Иран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и ясно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби», — написал Джозеф Кент в письме президенту США Дональду Трампу, опубликованном в X.

Сотрудники разведки были застигнуты врасплох этой новостью, отмечает агентство.

По его информации, Кент поддерживает тесные связи с директором национальной разведки Тулси Габбард, которая с начала войны с Ираном ведет замкнутый образ жизни.

До этого издание Politico сообщало, что вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически относился к ударам США по Ирану и выражал свое несогласие с операцией.

Ранее сообщалось, что в движении MAGA произошел раскол из-за Ирана.