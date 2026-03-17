Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Словакия и Венгрия построят трубопровод, соединяющий их НПЗ

ČTK: в 2027 году Словакия и Венгрия запустят трубопровод для нефтепродуктов
Karoly Arvai/Reuters

Словакия и Венгрия планируют в 2027 году построить и запустить трубопровод для транспортировки нефтепродуктов. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Соглашение было накануне подписано в Брюсселе министр экономики Словакии Денисом Саковым и главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Таким образом, трубопровод через границу соединит словацкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft с НПЗ Duna в городе Сазхаломбатта в центральной части Венгрии. По нему планируют качать в основном бензин и дизельное топливо. Пропуская способность такого трубопровода составит 1,5 млн тонн нефтепродуктов ежедневно, говорится в сообщении.

Накануне Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия нашли альтернативу «Дружбе», заключив соглашение о строительстве нового газопровода между двумя странами.

16 марта в Киеве должна была состояться трехсторонняя консультация министра энергетики Украины с министрами Венгрии и Словакии, в ходе которой должен был обсуждаться нефтепровод «Дружба», но встречу отменили.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!