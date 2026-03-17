Словакия и Венгрия построят трубопровод, соединяющий их НПЗ

ČTK: в 2027 году Словакия и Венгрия запустят трубопровод для нефтепродуктов

Словакия и Венгрия планируют в 2027 году построить и запустить трубопровод для транспортировки нефтепродуктов. Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Соглашение было накануне подписано в Брюсселе министр экономики Словакии Денисом Саковым и главой венгерского МИД Петером Сийярто.

Таким образом, трубопровод через границу соединит словацкий нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Slovnaft с НПЗ Duna в городе Сазхаломбатта в центральной части Венгрии. По нему планируют качать в основном бензин и дизельное топливо. Пропуская способность такого трубопровода составит 1,5 млн тонн нефтепродуктов ежедневно, говорится в сообщении.

Накануне Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия нашли альтернативу «Дружбе», заключив соглашение о строительстве нового газопровода между двумя странами.

16 марта в Киеве должна была состояться трехсторонняя консультация министра энергетики Украины с министрами Венгрии и Словакии, в ходе которой должен был обсуждаться нефтепровод «Дружба», но встречу отменили.

Ранее в Словакии заявили о нежелании Зеленского пускать нефть по трубопроводу «Дружба».