В США рассказали о появлении в Европе «коалиции нежелающих»

Полковник Дэвис: европейские страны открыто отвергли Трампа
DanielLDavis1/X

Европейские страны «открыто отвергли» президента США Дональда Трампа и присоединились к своего рода «коалиции нежелающих» в вопросе участия в миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом в соцсети X написал подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.

По словам Дэвиса, Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, а теперь и ЕС «открыто отвергли Трамп», присоединившись к своего рода «коалиции нежелающих» в вопросе участия в миссии в Ормузском проливе.

«Нам никогда не следовало начинать эту войну, и теперь даже наши ближайшие союзники отвергают приглашение Трампа присоединиться к этой глупости. Это лишь усиливает изоляцию Америки и увеличивает нашу стратегическую уязвимость. Это также укрепляет решимость Ирана продолжать начатое и ничего нам не уступать, справедливо понимая, что время на их стороне, несмотря на то, что мы продолжаем обстреливать Иран огромным числом боеприпасов», — написал полковник.

Он добавил, что конфликт покажет, какая сторона сможет выдержать больше ущерба, и справятся ли США с экономическими последствиями роста цен на нефть.

12 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил о возможном появлении международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.14 марта президент США Дональд Трамп сказал, что некоторые государства могут направить свои военные корабли в Ормузский пролив. При этом Трамп пообещал, что США запомнят решение союзников.

Затем газета The Daily Telegraph написала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли на Ближний Восток. Канцлер Германии Фридрих Мерц также подчеркнул, что Берлин не собирается участвовать в международной коалиции. А министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом страны.

Ранее Пушков рассказал, как война с Ираном повлияла на отношения Трампа с ЕС.

 
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
