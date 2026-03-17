В США рассказали, появился ли раскол в руководстве Ирана

WP: разведка США не увидела раскола в руководстве Ирана после начала конфликта

Американская разведка не увидела раскола в руководстве Ирана после начала военных действий. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Авторы публикации подчеркивают, что руководство Ирана «остается целостным».

«Явных признаков раскола или перебежек в иранской властной структуре нет», — говорится в материале.

Собеседник издания отметил, что президент США получил «очень отрезвляющие брифинги» американской разведки еще до начала конфликта, ему сообщали о вероятном укреплении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Другой источник рассказал, что арабские союзники США в Персидском заливе недовольны действиями Вашингтона, так как стали мишенью для ответных ударов Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

