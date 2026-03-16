Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Эксперт оценил заявление Туска об угрозе выхода Польши из Евросоюза

Политолог Шаповалов: Евросоюз переживает глубокий кризис
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что республика столкнулась с угрозой выхода из Европейского союза (ЕС) — это своего рода донос на политических оппонентов, ведущих, по его мнению, неверную политику. Такое предположение в беседе с RT высказал политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

При этом, по его словам, у такого высказывания есть и другая составляющая, учитывая, что ЕС находится в состоянии глубокого кризиса, особенно страны Центральной и Восточной Европы.

«По сути, мы видим ситуацию, при которой в целом ряде стран Европы возникает устойчивое стремление ограничить всесилие евробюрократии, а может быть, даже и выйти из состава Евросоюза», — сказал эксперт.

16 марта Туск написал в соцсети Х, что угроза выхода Польши из Евросоюза (Polexit) является реальной. По его мнению, выхода страны из ЕС хотят обе праворадикальные партии страны и большинство членов оппозиционной партии «Право и справедливость». Туск обратил внимание, что их покровителем является президент Польши Кароль Навроцкий.

Также Туск обвинил Россию, американское движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») и европейские правые партии во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном якобы в желании разрушить Евросоюз.

Ранее президент Польши потребовал от Германии репарации.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!