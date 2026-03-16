Эксперт оценил заявление Туска об угрозе выхода Польши из Евросоюза

Заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что республика столкнулась с угрозой выхода из Европейского союза (ЕС) — это своего рода донос на политических оппонентов, ведущих, по его мнению, неверную политику. Такое предположение в беседе с RT высказал политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

При этом, по его словам, у такого высказывания есть и другая составляющая, учитывая, что ЕС находится в состоянии глубокого кризиса, особенно страны Центральной и Восточной Европы.

«По сути, мы видим ситуацию, при которой в целом ряде стран Европы возникает устойчивое стремление ограничить всесилие евробюрократии, а может быть, даже и выйти из состава Евросоюза», — сказал эксперт.

16 марта Туск написал в соцсети Х, что угроза выхода Польши из Евросоюза (Polexit) является реальной. По его мнению, выхода страны из ЕС хотят обе праворадикальные партии страны и большинство членов оппозиционной партии «Право и справедливость». Туск обратил внимание, что их покровителем является президент Польши Кароль Навроцкий.

Также Туск обвинил Россию, американское движение MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку снова великой») и европейские правые партии во главе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном якобы в желании разрушить Евросоюз.

Ранее президент Польши потребовал от Германии репарации.