Политолог объяснил, решится ли Иран атаковать Украину

Заявления Тегерана о том, что территория Украины станет законной целью ударов в случае, если Киев будет принимать активное участие в атаках на Иран, вполне закономерны. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Иран показывает, что готов рассматривать Украину как полноценного участника конфликта на Ближнем Востоке, однако пока не намерен наносить удары по ее территории, считает эксперт.

«Начнем с того, что Ирану сейчас нужны ресурсы, чтобы отбиваться от США, сохраняя собственную государственность. Украина в этом отношении стала бы растратой ресурсов. Для Ирана они все-таки ограничены. Заявление Ирана в большей степени несет риторическое обозначение», — сказал Пятибратов.

Кроме того, по его словам, заявления Ирана демонстрируют лояльность России, которая остается для него важным партнером.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля беспилотниками территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

10 марта украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию направили украинские команды экспертов.

Ранее на Украине рассказали, зачем Киеву отправлять помощь на Ближний Восток.