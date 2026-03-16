Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Политолог объяснил, решится ли Иран атаковать Украину

Политолог Пятибратов: реакция Ирана на враждебные действия Украины закономерна
Telegram-канал «Press TV»

Заявления Тегерана о том, что территория Украины станет законной целью ударов в случае, если Киев будет принимать активное участие в атаках на Иран, вполне закономерны. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Иран показывает, что готов рассматривать Украину как полноценного участника конфликта на Ближнем Востоке, однако пока не намерен наносить удары по ее территории, считает эксперт.

«Начнем с того, что Ирану сейчас нужны ресурсы, чтобы отбиваться от США, сохраняя собственную государственность. Украина в этом отношении стала бы растратой ресурсов. Для Ирана они все-таки ограничены. Заявление Ирана в большей степени несет риторическое обозначение», — сказал Пятибратов.

Кроме того, по его словам, заявления Ирана демонстрируют лояльность России, которая остается для него важным партнером.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля беспилотниками территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

10 марта украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию направили украинские команды экспертов.

Ранее на Украине рассказали, зачем Киеву отправлять помощь на Ближний Восток.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!