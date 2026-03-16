Слова президента США Дональда Трампа о том, что США «помогли» Европе в конфликте на Украине – это «абсурдный» аргумент, так как Штаты были прямым участником кризиса. Об этом в социальной сети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Профессор прокомментировал слова Трампа о том, что США всегда находятся «рядом с НАТО» и «помогают» европейским союзникам с Украиной». По словам Дизина, конфликт на Украине является «войной США», так как американцы сменили правительство Украины, «построили» базы ЦРУ вдоль российской границы, спонсировали праворадикальные украинские группировки, создали «марионеточную армию» на Украине, вооружили ВСУ, саботировали Минские соглашения и так далее.

Профессор также подчеркнул, что США ставили себе цель нанести «стратегическое поражение» России «как конкурирующему центру власти». И это поражение должно было быть достигнуто «путем войны до последнего украинцы и до последнего евро», считает Дизен.

«Утверждение о том, что США бескорыстно «помогли» Европе на Украине – абсурдный аргумент, противоречащий даже предыдущим заявлениям Трампа о том, что это была война, которая велась чужими руками и была спровоцирована экспансионизмом НАТО. Европа не должна больше получать такой «помощи», а НАТО следует распустить», – отметил Дизен.

До этого в интервью газете Financial Times Трамп рассказал, что он не верит в готовность союзников по НАТО помочь США в Иране. В интервью Трамп также сказал, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не ответят на просьбы Вашингтона о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

При этом британский премьер Кир Стармер уже отказался посылать военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

16 марта российский сенатор Алексей Пушков написал, что война с Ираном не устранила раскол между Трампом и лидерами ЕС.

Ранее Трамп призвал ряд стран присоединиться к операции против Ирана.