Журналисты выяснили, с чем США впервые столкнулись в конфликте с Ираном

Tsargrad.tv выяснил, что США в Иране испытывают нагрузку, которой не было ранее
Telegram-канал «Press TV»

США в числе лидеров в области высокоточных ударов на большие расстояния, однако военная операция против Ирана — это первый конфликт, где противник обладает аналогичными возможностями, создавая нагрузку на американские системы, которую они не испытывали ранее. На это обратили внимание журналисты Tsargrad.tv.

Обозреватели отмечают, что Иран потратил годы на создание и совершенствование своего арсенала ракет и беспилотников.

Как следствие, республика смогла пробить оборону США и их союзников в регионе. Дешевые дроны заставили Вашингтон использовать дорогостоящие системы защиты, предназначенные для ракет, говорится в публикации.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Как ход войны оценивает Вашингтон, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт обозначил главную уязвимость США перед Ираном.

 
