Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»

Заместитель главы венгерской партии «Фидес», возглавляемой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, Дьёрдь Балла внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА Новости.

Создатели ресурса обвиняют Баллу в предполагаемом участии в «гуманитарной агрессии против Украины», поддержке России и покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

10 марта Парламент Венгрии на заседании принял резолюцию, в которой проголосовал против финансовой поддержки Украины и ее вступления в Евросоюз. Документ поддержали 142 депутата, против выступили 28, воздержались четверо.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес Виктора Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита на €90 млрд для Украины. В Еврокомиссии назвали эти угрозы немыслимыми. Также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что угрозы Зеленского в адрес Орбана показывают украинскую «культуру». Сам Орбан подчеркнул, что венгров нельзя шантажировать и им нельзя угрожать.

Сайт «Миротворец», созданный в 2014 году, публикует персональные данные людей, которых его создатели считают представляющими угрозу национальной безопасности Украины или изменниками родине. Многие российские артисты, политики и общественные деятели попали туда из-за поездок в Крым и Донбасс.

Ранее Сийярто рассказал о «преступных» планах Украины против Венгрии.