Финляндию призвали не совершать ошибку Украины

Если Финляндия не будет принимать во внимание национальную безопасность России и разрешит ввоз ядерного оружия на свою территорию, то она совершит «ту же ошибку, что и Украина». Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х.

Он подчеркнул, что игнорирование вопросов нацбезопасности России стало бы «стратегической ошибкой» для Финляндии. И поэтому вопрос «не может быть решен без надлежащих консультаций с Россией».

«Риск заключается в том, что Финляндия совершит ту же ошибку, что и Украина, стремясь к собственной безопасности, но не принимая во внимание национальную безопасность России. Безопасность должна строиться совместно, иначе это приведет к новым конфликтам», — написал политик.

По его словам, Россия уже выразила серьезную озабоченность по поводу решения Финляндии изменить закон, разрешающий ввоз ядерного оружия на территорию государства. Однако финское правительство «игнорирует требования безопасности России» и «столкнется с катастрофическими последствиями» за это решение, подчеркнул Мема.

В конце поста Мема призвал премьер-министра Финлянлии Петтери Орпо «не спешить с изменением закона о безопасности Финляндии без надлежащих консультаций с Россией».

В марте финская телерадиокомпания Yle сообщила, что финское правительство обсуждает снятие ограничений, связанных с ядерным оружием. А именно говорилось, что Хельсинки хотят отменить запрет на транзит ядерного оружия через сухопутное, морское и воздушное пространство страны. Затем председатель партии «Левый союз» Минья Коскела также рассказала, что финские власти тайно готовили закон о транзите ядерного оружия через территорию страны.

Также министр обороны Антти Хаккянен подчеркнул, что правящая коалиция и оппозиционные парламентские партии Финляндии имеют общее понимание о том, что в Финляндии «ядерное оружие не будет размещено».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что снятие запрета приведет к эскалации напряженности на европейском континенте, и подчеркнул, что с ядерным орудием Финляндия будет угрожать России.

