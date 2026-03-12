Стало известно, как в Ираке отреагировали на атаку на танкеры у порта Басры

Руководство Ирака ищет альтернативные варианты экспорта нефти в связи с атакой на два танкера возле порта Басры. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства финансов республики.

В заявлении говорится, что 12 марта глава ведомства Абдель Хайян Абдель Гани провел совещание с подчиненными и сотрудниками нефтяных компаний.

«На встрече обсуждались последствия, которые последовали за нападениями на два нефтяных танкера в территориальных водах Ирака. <...> Также обсуждались альтернативные варианты, включая ситуацию с танкерами и изучение альтернативных методов экспорта иракской нефти», — сообщили в министерстве.

Иран на фоне атак со стороны Израиля и США объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива, который является одним из ключевых нефтяных маршрутов в мире. Ограничения распространились на все суда, в том числе нефтяные танкеры и коммерческие корабли. В результате трафик в стратегическом коридоре почти полностью остановился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 12 марта два танкера были обстреляны у берегов Ирака. Как писал портал Shafaq News, удары нанесли Вооруженные силы Ирана. Суда стали целями, так как «могли быть связаны с США».

Ранее китайский балкер развил необычную для него скорость, уходя от обстрела в Ормузском проливе.