В Совфеде заявили, что Трамп «поторопился с выводами» по Ирану

Сенатор Пушков: Иран боеспособен и может наносить мощные удары по противнику
Илья Питалев/РИА Новости

Иран не только боеспособен, но и может наносить «мощные» удары по базам США и по Израилю. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отменил, что Трамп «в очередной раз поторопился с выводами», когда заявил, что операция США против Ирана «практически завершена». Это утверждение подтверждает то, что Иран провел мощную серию ударов» по целям в Израиле и по военным объектам США на Ближнем Востоке.

«Выясняется, что после более пяти тысяч ударов по территории Ирана и уничтожении более трех тысяч целей на его территории, Иран не просто боеспособен, но и способен наносить еще более мощные удары по противнику. Таким образом, война на Ближнем Востоке затягивается, а Трамп в очередной раз поторопился с выводами», — написал Пушков.

Недавно замкомандующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари заявил, что Ирану не так важно, сколько дней продлится война против США и Израиля, и она закончится только после того, как Тегеран достигнет своих целей.

В марте глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что война с Ираном «только начинается», а страна в итоге вынуждена будет капитулировать. Также 6 марта Трамп отметил, что не примет никакого варианта завершения конфликта, кроме безоговорочной капитуляции. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал заявления о безоговорочной капитуляции грезами.

Ранее в конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана.

 
