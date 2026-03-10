Телеканал CNN заявил о провале попытки США заставить Индию не покупать нефть РФ

Попытки главы Белого дома Дональда Трампа заставить Индию перестать покупать нефть у России провалились из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил телеканал CNN.

По информации телеканала, в результате давления Белого дома Индия уменьшила закупки топлива из России в пользу нефти из Ближнего Востока. По данным CNN, Индия ежедневно получала через Ормузский пролив от 2,5 до 2,7 млн баррелей сырой нефти, в основном она поступала из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОАЭ.

«Атака Соединенных Штатов и Израиля против Ирана фактически закрыла Ормузский пролив, через который перевозится почти вся нефть Ближнего Востока. Оставшись с небольшим числом вариантом, Индия решила вернуться к российской нефти», — указал CNN, отметив, что это является «очевидным решением».

Источник из министерства по делам нефтедобычи Индии заявил CNN, что в данный момент страна располагает запасами сырой нефти, бензина и дизеля примерно на 25 дней.

«Мы собираемся усилить закупку из других частей мира и восполним поставки нефти из Ормузского пролива», — добавил собеседник телеканала.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее Путин высказался о закрытии Ормузского пролива.