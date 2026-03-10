Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Телеканал CNN заявил о провале попытки США заставить Индию не покупать нефть РФ

CNN: попытки США заставить Индию не покупать нефть РФ провалились из-за Ирана
Hasan Jamali/AP

Попытки главы Белого дома Дональда Трампа заставить Индию перестать покупать нефть у России провалились из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил телеканал CNN.

По информации телеканала, в результате давления Белого дома Индия уменьшила закупки топлива из России в пользу нефти из Ближнего Востока. По данным CNN, Индия ежедневно получала через Ормузский пролив от 2,5 до 2,7 млн баррелей сырой нефти, в основном она поступала из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта и ОАЭ.

«Атака Соединенных Штатов и Израиля против Ирана фактически закрыла Ормузский пролив, через который перевозится почти вся нефть Ближнего Востока. Оставшись с небольшим числом вариантом, Индия решила вернуться к российской нефти», — указал CNN, отметив, что это является «очевидным решением».

Источник из министерства по делам нефтедобычи Индии заявил CNN, что в данный момент страна располагает запасами сырой нефти, бензина и дизеля примерно на 25 дней.

«Мы собираемся усилить закупку из других частей мира и восполним поставки нефти из Ормузского пролива», — добавил собеседник телеканала.

9 марта президент России Владимир Путин заявил, что конкуренция за поставщиков энергоресурсов в мире обостряется в связи с эскалацией на Ближнем Востоке.

Ранее Путин высказался о закрытии Ормузского пролива.

 
Теперь вы знаете
Когда вас не смогут сократить на работе и на что рассчитывать, если это все-таки случится? Разбор
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!