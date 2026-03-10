Журналист Карлсон осудил внешнюю политику США

Американский журналист Такер Карлсон назвал фальшивой дипломатию США. Об этом он написал в соцсети X.

Представитель СМИ отмтеил, что американкое руководство проводит переговоры для отвлечения внимания граждан, после чего неожиданно нападает на противников.

Журналист также задался вопросом, чем подобная практика может отличаться от других «бесчестных нападений», например, от японских ударов по военно-морской базе США «Перл-Харбор» в 1941 году.

5 марта президент США обрушился с критикой на Карлсона из-за его несогласия с военной операцией Вашингтона против Ирана. По мнению главы Белого дома, журналист потерял ориентиры. Он заявил, что давно знал, что Карлсон не с MAGA (Make America Great Again), суть которой состоит в том, чтобы «спасти страну и снова сделать ее великой».

Карлсон после начала операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана осудил действия Вашингтона, он назвал эту военную кампанию «абсолютно отвратительной и злой».

Ранее Такер Карлсон призвал молиться, чтобы «заклятие пало».