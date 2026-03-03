Лихачев сообщил о потере связи с руководством атомной отрасли Ирана

Специалисты РФ потеряли связь с руководством атомной отрасли Ирана. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«С руководителями атомной отрасли Ирана связи нет. Нет ни телефонной связи, ни электронной связи», — уточнил он.

Лихачев отметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало фотографии с мест ряда иранских ядерных объектов, по которым наносились удары. Однако, как подчеркнул глава «Росатома», у России нет контактов с руководством атомной отрасли исламской республики.

«Мы даже не можем сейчас дать оценки об их физическом состоянии», — добавил он.

До этого Лихачев предупредил, что угроза для АЭС «Бушер» в Иране растет. Уже в километрах от линии физической защиты станции звучат взрывы. По словам гендиректора, они направлены не на станцию, а на военные объекты, которые расположены в этом районе. Но угроза увеличивается по мере нарастания конфликта, уточнил Лихачев.

Ранее в «Росатоме» заявили о недопустимости атак на атомные объекты.