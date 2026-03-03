Главы МИД России и Омана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Омана обсудили ситуацию вокруг Ирана по телефону

Главы министерств иностранных дел России и Омана Сергей Лавров и Бадр бен Хамад аль-Бусаиди по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана и высказались за скорейшее прекращение боевых действий. Об этом сообщил МИД РФ.

«Была озвучена позиция в пользу скорейшего прекращения любых военных действий и возвращения ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования», — говорится в публикации.

Кроме того, министры указали на «учет законных интересов всех арабских государств Персидского залива».

Отмечена готовность двух государств, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), «содействовать поиску компромиссных мирных развязок на основе уважения базовых норм международного права».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

