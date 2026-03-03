СМИ: атакован орган, избирающий верховного лидера Ирана

Офис Совета экспертов, который избирает верховного лидера Ирана, подвергся удару в городе Кум. Об этом пишет агентство Tasnim.

В сообщении не приводится информация о пострадавших.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был ликвидирован во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. При этом его сын Моджтаб Хаменеи, согласно информации иранских СМИ, жив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

