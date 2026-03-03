Еврокомиссия не получила информацию от Украины о трубопроводе «Дружба»

Итконен: Украина до сих пор не информировала ЕС о работоспособности «Дружбы»

Европейская комиссия (ЕК) до сих пор не имеет информации от Украины по работоспособности трубопровода «Дружба». Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

«Мы работаем со всеми государствами-членами, которых это касается, в частности со Словакией и Венгрия. Нашим приоритетом остается безопасность поставок в наши государства-члены», — сказал дипломат.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с якобы повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, что привело к эскалации на Ближнем Востоке.

Комментируя ситуацию, глава венгерского правительства Виктор Орбан отметил, что обострение ситуации вокруг Ирана удвоило важность трубопровода «Дружба». Как он сказал, эти события могут привести к снижению объемов нефти на мировом рынке и последующему росту цен на нее. Он также в очередной раз призвал Украину возобновить транзит топлива.

Ранее в Словакии обвинили Украину во вранье о повреждении «Дружбы».