Власти Франции временно закрыли посольство в Кувейте

Посольство Франции в Кувейте приостановило работу на фоне конфликта в регионе

Посольство Франции в Кувейте временно приостановило работу на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом дипмиссия сообщила в соцсети X.

«Призываем французов не посещать посольство и следить за сообщениями в социальных сетях посольства и на его сайте, а также следовать инструкциям на сайте с рекомендациями для путешественников», — говорится в заявлении.

До этого посольство США в Кувейте также приостановило работу из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».